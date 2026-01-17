Кимаковский: ВСУ подорвали мост, чтобы остановить продвижение ВС РФ

Советник главы ДНР отметил, что это произошло в направлении населенного пункта Приморское

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины подорвали мост, чтобы замедлить продвижение российских войск в направлении населенного пункта Приморское в Запорожской области, рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 17 января 2026 года

"Группировка "Днепр" - мощный кулак. Движется вдоль высот в сторону глубокого охвата ореховской группировки [ВСУ] и в сторону Приморского. Там противник в районе Речного и Григорьевки даже вынужден был подорвать мост, потому что там уже открывался оперативный простор и высоты, наверное, крайние, которые разделяют группировку "Днепр" и Запорожье", - сказал Кимаковский.