Командир Тоха: ВСУ при отступлении из Закотного бросали раненых на позициях

Противник не мог предполагать, что ВС РФ будут продвигаться с такой отдачей, рассказал военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-центр группировки войск "Южная"/ ТАСС

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отступая из населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики, оставляли на позициях раненых и погибших. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира взвода 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Тоха.

Об освобождении Закотного Минобороны РФ сообщило 16 января.

"Они [ВСУ] когда понимают, что мы уже приближаемся, что мы уже здесь, они оставляют свои позиции, оставляют раненых, оставляют мертвых и просто уходят", - сказал он.

По его словам, боевая задача заключалась в том, чтобы проникнуть в тыл противника и передавать разведданные на пункт управления для дальнейшего продвижения подразделений. Он добавил, что также в их задачи входила зачистка домов, окопов и других объектов.

Военнослужащий добавил, что группы действовали по два-три человека, что позволяло выполнять задачи в течение нескольких дней даже без связи. "Задачи ставились непосредственно перед выходом, но в какой-то период мы принимали и сами решения, но в основном делали. Все было спланировано, задачи были поставлены, они выполнялись. Противник не мог предполагать, что с такой отдачей и с таким порывом наши ребята будут продвигаться", - подытожил Тоха.