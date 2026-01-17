Рядовой Балаев под вражеским огнем дронов и артиллерии уничтожил трех солдат ВСУ

Благодаря действиям бойца ВС РФ удалось удержать ключевую позицию до прихода основных сил

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рядовой Азамат Балаев ликвидировал трех украинских военнослужащих, находясь под обстрелом дронов и артиллерии противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. При отражении контрнаступления противника Азамат лично уничтожил трех боевиков ВСУ. В результате предпринятых действий удалось удержать ключевую позицию до прихода основных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге младшего сержанта Игната Киле. "В ходе выполнения боевой задачи, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, военнослужащий ворвался на позиции противника и уничтожил трех боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия. Благодаря мужеству и профессионализму Игната опорный пункт противника был захвачен", - сообщили в ведомстве.