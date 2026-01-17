Марочко: выбив ВСУ из серой зоны на юге Ямполя, ВС РФ снизят число ударов по ЛНР

Военный эксперт отметил, что освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку противника, остающуюся в серой зоне на юге населенного пункта

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, выбив разрозненные группы солдат ВСУ, остающиеся на юге Ямполя в ДНР, снизят число атак противника по соседней Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку ВСУ, остающуюся в серой зоне на юге Ямполя. Разрозненные отряды украинской армии на данный момент еще пытаются выйти с юга этого населенного пункта, уточнил Марочко.

"Освобождение Закотного - значимый успех наших вооруженных сил, поскольку он не только закрывает многие вопросы по прикрытию тылов нашей наступающей группировки, но и в целом обезопасит наших граждан Луганской Народной Республики. Поскольку населенный пункт Ямполь - это тот населенный пункт, откуда украинские боевики на протяжении очень длительного времени наносили удары по Луганской Народной Республике", - отметил он.

Об освобождении Закотного в Минобороны РФ сообщили 16 января. Ямполь российские бойцы взяли в ноябре 2025 года.