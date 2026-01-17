Марочко: ВС РФ отрезают группировку ВСУ к юго-западу от Жовтневого

Освобождение населенного пункта свидетельствует о том, что российские военные подготовили плацдармы для продвижения на этом участке фронта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь у Жовтневого Запорожской области, отрезают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную к юго-западу от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Об освобождении Жовтневого в Минобороны РФ сообщили 16 января.

"С освобождением Жовтневого отрезается планомерно группировка украинских боевиков, которая находится на юго-западе [от населенного пункта]", - сказал он.

Марочко добавил, что освобождение Жовтневого также свидетельствует о том, что военные РФ серьезно закрепились у населенного пункта и подготовили плацдармы для продвижения на этом участке фронта.

15 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья. При этом группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области "и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области".