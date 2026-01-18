Марочко: ВСУ на этой неделе безуспешно атаковали на юго-востоке от Купянска

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Российские военные на уходящей неделе успешно продвигались на окраинах Купянска Харьковской области, несмотря на "яростные контратаки" Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее он отмечал, что российские военнослужащие за неделю продвинулись у населенного пункта Хатнее и расширили плацдарм у Двуречной в Харьковской области. По словам Марочко, пока ВСУ безуспешно пытаются отбить Купянск, бойцы РФ продвигаются на других участках на Харьковщине.

"На текущей неделе у наших войск есть успехи на юго-восточных окраинах Купянска. Юго-восточнее от Купянска мы развиваем успех в районе населенного пункта Ковшаровка - противник здесь же пытается яростно контратаковать, но успехов на текущей неделе не имел", - сказал он.

16 января командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что Купянск полностью взят под контроль российскими подразделениями, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город.