В РФ испытывают дрон "Михалыч" для снабжения бойцов в килл-зоне

Беспилотник поступит в зону СВО в феврале

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. В России проходят испытания грузового квадрокоптера "Михалыч" для снабжения подразделений в килл-зоне, где наблюдается повышенная активность украинских FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра "Сварог".

"Мы проводим испытания новой модели грузового дрона "Михалыч" для доставки грузов весом до 10 кг на дистанцию до 20 км для организации снабжения российских подразделений в труднодоступных зонах. В феврале дрон поступит в зону СВО. Сейчас в глубине фронта до 30 км противник расстреливает технику и личный состав, снабжающий бойцов, выполняющих боевые задачи. Дронов ВСУ на это не жалеют", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, аппарат создан с применением инерциальной и оптической навигации, которая позволяет выполнять полеты без использования данных со спутников и работать в автоматическом режиме. "Также аккумуляторные батареи специально убраны в бока корпуса для возможности устанавливать дополнительную полезную нагрузку, средства РЭБ, Starlink. Обучение военнослужащих работе на грузовых дронах будет проводится в нашем учебном центре", - добавили в центре.

В НПЦ "Сварог" также отметили, что массовое внедрение в ВС РФ грузовых дронов позволит более оперативно осуществлять снабжение и избежать потерь личного состава. "На передовой сейчас не хватает подобных аппаратов, часто наши подразделения для этих целей используют отремонтированные трофейные дроны", - добавили в организации.