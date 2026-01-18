Марочко: ослабленные солдаты ВСУ пытаются ежедневно атаковать у Константиновки

Военный эксперт подчеркнул, что ситуация у населенного пункта сложная, однако "инициатива полностью на стороне ВС РФ"

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Ослабленные подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно, по несколько раз, контратакуют в Константиновке Донецкой Народной Республики, однако инициатива полностью на стороне армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Невзирая на то, что противник серьезно ослаблен, но контратакующие действия в районе Константиновки предпринимаются украинским командованием ежедневно. За день, по той информации, которая мне поступает, по два-три раза идут на штурм украинские боевики. Малые маневренные группы пытаются обойти наших ребят, занять те позиции, которые они утратили ранее", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что ситуация у Константиновки сложная, однако "инициатива полностью на стороне ВС РФ".

15 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке.