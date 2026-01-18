ВС РФ уничтожили опорный пункт и артиллерийскую установку ВСУ у Красноармейска

Цели поразили при помощи тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и самоходную артиллерийскую установку ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевой задачи операторы БПЛА выявили укрепленные позиции украинских боевиков, передав точные координаты экипажу [тяжелой огневой системы ТОС-1А] "Солнцепек". После наведения на цель военнослужащие выполнили серию пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальности свыше 15 км. Расчет [БПЛА] Supercam S350 подтвердил уничтожение опорного пункта и поражение живой силы противника, передав данные объективного контроля", - рассказали в министерстве.

Там также проинформировали, что на этом же направлении расчетами войск беспилотных систем при помощи FPV-дронов была уничтожена замаскированная самоходная артиллерийская установка. "Созданные условия позволили штурмовым подразделениям группировки продолжить наступательные действия на данном направлении", - подчеркнули в военном ведомстве.