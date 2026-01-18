Группировка "Запад" отразила контратаку бригады ВСУ на купянском направлении

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 53 пункта управления БПЛА противника

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены пять боевиков и два пикапа", - сказал он.

Бигма также сообщил, что в зоне ответственности группировки за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Кроме того, военнослужащими были уничтожены 2 миномета, 10 наземных роботехнических комплексов, 53 пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.