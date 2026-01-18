Южная группировка за сутки поразила 36 блиндажей ВСУ

Российские силы также уничтожили шесть пунктов временной дислокации противника

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили 6 пунктов временной дислокации и 36 блиндажей ВСУ за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, 6 пунктов управления и 7 антенн БПЛА. Поражено 6 пунктов временной дислокации, а также 36 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 5 беспилотников противника", - сказал он.