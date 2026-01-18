Группировка "Восток" за сутки уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы ВС РФ также поразили три станции связи Starlink

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили 3 станции связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем <…> 3 станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.