Группировка "Восток" за сутки уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:02
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили 3 станции связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем <…> 3 станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.