Бойцы "Запада" уничтожили подземный опорный пункт ВСУ у Купянска

Военные использовали дрон "Упырь" для поражения цели

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Запад" с помощью тяжелых ударных дронов на оптоволокне "Упырь" уничтожили подземный опорный пункт с живой силой ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем в составе 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющий боевые задачи специальной военной операции, применив FPV-дроны "Упырь" на оптоволокне с осколочно-фугасными зарядами, уничтожил подземный опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. В марте 2024 года поразил американский танк Abrams, также на его счету несколько БМП Bradley и другая бронетехника Вооруженных сил Украины.

Дрон называют народным, так как он был разработан и выведен в серию благодаря финансовой поддержке жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска.