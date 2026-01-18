Расчет ПТРК группировки "Днепр" уничтожил две бронемашины ВСУ у Орехова

Российские военнослужащие несут постоянное боевое дежурство по всей линии боевого соприкосновения на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группировки войск "Днепр" уничтожили две боевые бронированные машины с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчет БПЛА обнаружил движение колонны ВСУ из двух бронеавтомобилей, передал координаты на командный пункт. Расчет ПТРК оперативно выдвинулся в указанный район и точными пусками управляемых ракет уничтожил вражеский транспорт с личным составом внутри боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что расчеты ПТРК "Фагот" и "Корнет" группировки "Днепр" несут постоянное боевое дежурство по всей линии боевого соприкосновения на ореховском направлении.