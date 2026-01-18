ТАСС: в Харьковскую область перебрасывают наемников ВСУ из Колумбии

Легионеров отправляют в район Хатнее - Меловое, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ВСУ для недопущения утраты позиций перебрасывают на участок Хатнее - Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего - Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск. Военных подразделения массово переводят в группы штурмовиков из-за больших потерь на фронте.

Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Российские военные продолжают их уничтожение.