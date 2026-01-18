Командир Гранит: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Российские войска вели огонь по противнику с расстояния менее 5 км, отметил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Расчет 120-мм миномета 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Огонь по противнику вели с расстояния менее 5 км, сообщил ТАСС командир огневого взвода с позывным Гранит.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Отрабатывали по опорному пункту противника, замеченному разведкой. Ребята молодцы, хорошо отработали. Противник был на расстоянии 4,6 тыс. м. 120-мм миномет 2Б11 - почти как снайперская винтовка. Работать с ним приятно, никогда не подводит", - сказал командир.

Гранит добавил, что разведчики пресекают любое движение украинских боевиков на правобережье Херсонской области, после чего противнику наносят огневое поражение.

"Противник на правом берегу Днепра старается практически не высовываться. Шансов для него не оставляем. В связи с этим сидит как мышь в норе", - подчеркнул военнослужащий.