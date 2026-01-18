Над регионами России за ночь сбили 63 украинских БПЛА

Из них 23 беспилотника уничтожили над Белгородской областью

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 63 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минувшей ночью в период с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что из них 23 дрона сбили над Белгородской областью, 13 - над Брянской областью, 6 - над Ростовской областью, 6 - над Северной Осетией-Аланией, 4 - над Астраханской областью, 4 - над Волгоградской областью, 2 - над Курской областью, по одному над Воронежской, Рязанской областями и Ставропольским краем, а также один БПЛА был перехвачен над акваторией Азовского моря.