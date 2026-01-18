Пленный из ВСУ рассказал о "горах трупов" украинских солдат в Мирнограде

По словам пленного, занятия не помогли ему подготовиться к боевым действиям ни физически, ни морально

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ВСУ понесли большие потери в Мирнограде ДНР, сообщил пленный украинский военный Павел Гейко.

"Мы закрепились в доме. Через 20 минут нас разбили дронами. И еще через 20 минут нас пришли, штурманули и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить. Мы не хотим войны. Там полная разруха. Горы украинских трупов валяется. Невозможно продвинуться. Дроны летают. Постоянная стрельба", - рассказал Гейко, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Он добавил, что подготовку проходил возле села Тучин в Ровненском районе. По словам пленного, занятия не помогли ему подготовиться к боевым действиям ни физически, ни морально.