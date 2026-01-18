Система РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 286 атак дронов ВСУ

В частности, в Куйбышевском районе Донецка перехвачен украинский дрон "Баба-яга"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УФСБ по ДНР

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за прошедшую неделю предотвратила 286 атак украинских беспилотников на объекты на территории Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 286 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой - 43. Противник продолжает попытки атаковать энергетическую инфраструктуру республики ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе перехвачены четыре ударных БПЛА типа FP-1, оснащенных осколочно-фугасными боеголовками ОФБ-60-ЯУ. Около энергоузла в Харцызске подавлены два беспилотника самолетного типа FP-1 с аналогичным вооружением.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка в районе трансформаторной подстанции перехвачен украинский дрон "Баба-яга", который нес СВУ на базе гранатометного выстрела ПГ-7ВР.

"Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - добавили в ведомстве.