ВСУ за сутки потеряли около 1 210 военных на всех направлениях СВО

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск "Центр"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 210 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 175 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 200. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили более 135 и более 455 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 205 солдат в зоне группировки "Восток" и до 40 военных - в зоне ответственности группировки "Днепр".