Силы ПВО РФ за сутки сбили 220 украинских БПЛА

Также российские войска ликвидировали шесть управляемых авиабомб и девять снарядов HIMARS

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские войска при помощи средств противовоздушной обороны сбили 6 управляемых авиабомб, 9 снарядов HIMARS и 220 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.