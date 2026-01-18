ВС РФ ударили по объектам энергетики и транспорта, работающих в интересах ВСУ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские войска нанесли удары по предприятиям по сборке БПЛА, объектам энергетики и транспорта, работающих в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку проводили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Они поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в военном ведомстве.