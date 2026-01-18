Российские артиллеристы поразили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой

Также разведчики обнаружили два наблюдательных поста и передали координаты расчетам 122-мм артиллерии Д-30

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили четыре блиндажа ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили четыре блиндажа с живой силой противника и передали их координаты расчетам артиллерии. Точными попаданиями из 152-мм орудия "Мста-Б" все четыре блиндажа с живой силой противника были уничтожены. Также операторы беспилотных систем обнаружили и уничтожили автомобиль противника в населенном пункте Константиновка", - сказано в сообщении.

Также в районе Константиновки разведчики обнаружили два наблюдательных поста противника и передали координаты расчетам 122-мм артиллерии Д-30. Артиллеристы уничтожили обе цели с живой силой противника.

На северском направлении артиллеристы Южной группировки в ходе контрбатарейной борьбы поразили украинскую гаубицу Д-20.