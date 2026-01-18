Более 100 военнослужащих Преображенского полка присягнули на верность Родине

Церемония прошла в Музее Победы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Церемония приведения к Военной присяге военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в Музее Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского военного округа, более 100 новобранцев присягнули на верность России.

"Свыше 100 военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа приняли Военную присягу. За высокие заслуги полку оказана честь проводить ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие командование Преображенского полка, представители органов государственной власти, правительства Москвы, родители и родственники военнослужащих. "Все они пожелали военнослужащим быть верными Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что по завершении докладов командиров подразделений о приведении вновь прибывшего пополнения к присяге, состоялось показательное выступление военнослужащих полка и военного образцового оркестра Почетного караула.

"Затем командир полка пригласил родителей на беседу, где рассказал о задачах, которые предстоит выполнять их сыновьям, и ответил на возникшие вопросы", - добавили в пресс-службе.