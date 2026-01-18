"Калашников" повысил защитные характеристики бронежилета

Концерн расширяет компетенции в области экипировки, подчеркнул гендиректор Алан Лушников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" повысил защитные характеристики бронежилета своей разработки от осколков мин и гранат. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор "Калашникова" Алан Лушников.

"В области средств индивидуальной бронезащиты за счет внедрения одного из ноу-хау нам удалось повысить защитные характеристики бронешлема при сопоставимой массе и площади защиты с текущим общевойсковым бронешлемом. Особое внимание мы уделили в бронежилете повышению его защитных характеристик от осколков мин и гранат вероятного противника. Сама конструкция бронежилета позволяет гибко его адаптировать от разгрузочной системы до штурмового бронежилета для применения в различных регионах и специфики задач, от Африканского континента до северных широт", - сказал он.

Лушников отметил, что конструкция нового модульного рюкзака обеспечивает интеграцию с бронежилетом, предусматривает транспортировку тяжелого вооружения, контейнеров с дронами. Внутренний интерфейс позволяет адаптировать снаряжения при помощи дополнительных контейнеров под нужды инженеров, медиков, специалистов связи.

"Мы расширяем наши компетенции в области экипировки, разрабатывая и внедряя системные решения по защите рук и бивуака. По результатам войсковой эксплуатации изделия дорабатываются, идут работы по постановке изделий на снабжение", - добавил он.

Ранее в концерне "Калашников" объединили летний и демисезонный костюмы во всесезонный, сократив тем самым количество изделий, "сохранив комфорт использования в теплое время года и защиту от осадков и ветра при использовании в холодное время года", отметил гендиректор.

"Повысили теплоизоляционные свойства костюмов утепленных, курток флисовых и белья за счет применения усовершенствованных материалов", - отметил Лушников.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 10:30 мск.