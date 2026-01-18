Над Россией сбили 17 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 19:00 мск

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 19:00 мск сбили 17 украинских БПЛА над Орловской, Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"18 января в период с 08:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Орловской области, 1 БПЛА - над территорией Курской области и 1 БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.