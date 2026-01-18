ТАСС: разбитые у Гуляйполя штурмовые войска ВСУ стали "элитой на бумаге"

В российских силовых структурах также отметили, что "утрату города Генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Штурмовые войска ВСУ, которые были разбиты у Гуляйполя, остались элитой лишь на бумаге. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

"Сейчас уже даже западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение "элита на бумаге". В качестве примера они приводят ситуацию в Гуляйполе. Утрату города Генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Он указал, что польский аналитик Thorkill сообщал, что ВС РФ полностью контролировали Гуляйполе уже 25 декабря. После чего украинское командование отправило в контратаку распиаренный 225-й отдельный штурмовой полк, усиленный "пушечным мясом" из смежных бригад теробороны.

В числе причин провала называются некомплект подразделений, некомпетентное командование обороной со стороны офицеров полка, переоценка возможностей полка, который ошибочно посчитали "элитой" украинской армии, добавил собеседник. Он напомнил, что выправлять ситуацию в Гуляйполе отправили понесшие большие потери в Сумской области батальоны.

"Фактически, западные аналитики перефразировали озвученные ранее тезисы о том, что 225-й полк представляет собой сборище бандитов и мародеров. Каких-либо успехов они добиваются исключительно за счет отправки на мясо "прикомандированных". Если таковых нет, то личный состав просто похищается у соседей и отправляется на штурм", - указал собеседник.

9 января ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что военнослужащие 225-го ОШП ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.

Штурмовые войска ВСУ

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск - штурмовых. Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование нового рода войск, назвав командующего Валентина Манько рейдером и бандитом. По ее мнению, созданием штурмовых войск и "мясными штурмами" Сырский хочет прикрыть провалы на фронте.

В конце ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что род штурмовых войск ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за его неэффективности.