Российские корабли прибыли на выставку DIMDEX

Официальная церемония открытия экспозиции пройдет 19 января

ДОХА, 18 января. /ТАСС/. Боевые корабли России, Франции и Саудовской Аравии зашли в порт Хамад в Дохе для участия в международной военно-морской выставке и конференции DIMDEX 2026. Об этом сообщило Катарское информационное агентство.

Согласно его информации, в воскресенье в порт Хамад зашли военные корабли из Кувейта, Омана, России, Саудовской Аравии и Франции, а также десантный корабль катарских ВМС "Аль-Фульк". Официальная церемония открытия экспозиции состоится 19 января с участием высокопоставленных делегаций, площадка будет открыта для публики с 20 по 22 января.

По данным оргкомитета DIMDEX, ВМФ России представит фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Франция направила в Катар фрегат Provence, Оман - высокоскоростное судно обеспечения "Аль-Мубшир". Саудовская Аравия продемонстрирует корвет "Унайза" и скоростные катера-перехватчики, Кувейт - ракетный катер "Аль-Гарух".

Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2026 пройдет в катарской столице с 19 по 22 января под патронажем эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие традиционно собирает представителей оборонных ведомств и военно-морских сил различных стран, а также производителей продукции военного назначения.