Старший сержант Суховеев спас подчиненных, сбив FPV-дрон

Благодаря действиям бойца группа закрепления дошла до позиций без потерь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Старший сержант Алексей Суховеев сбил атакующий FPV-дрон, чем спас группу своих подчиненных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Старший сержант выполнял задачи по координации и управлению группами закрепления на огневых позициях.

"Во время движения на огневую позицию Алексей Суховеев обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Алексей незамедлительно дал команду подчиненным спрятаться в укрытие, а сам принялся выслеживать коптер. Увидев, что FPV противника летит прямо на него, Алексей Суховеев открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон в воздухе, который сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии повторной угрозы атаки, Алексей вывел группу в назначенную точку", - сказано в сообщении.

Благодаря действиям Суховеева группа закрепления дошла до позиций без потерь.