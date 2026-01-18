Бойцы "Запада" и "Севера" приняли участие в богослужениях с купанием в иордани

По завершении крещенских мероприятий военнослужащие вернулись в расположение своих подразделений

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировок войск "Запад" и "Север" приняли участие в праздничном богослужении, посвященном Крещению Господню, с купанием в освещенной воде. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"Офицеры и солдаты 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии ("Запад") совершили традиционное омовение в освященной крещенской воде. Несмотря на боевые действия в зоне проведения СВО, командование уделяет внимание и духовным потребностям личного состава. На одной из рек в тыловом районе ЛНР была обустроена прорубь (иордань) с соблюдением всех мер безопасности", - сказали там.

Для участников купаний установили палатку, где можно было согреться, выпить горячего чая и переодеться. По завершении крещенских мероприятий военнослужащие вернулись в расположение своих подразделений для выполнения поставленных боевых задач.

Бойцы "Севера", которые защищают приграничье и действуют в Сумской и Харьковской областях, на месте, облагороженном силами тыловых служб 6-й гвардейской общевойсковой армии, вместе с местным населением также совершили освящение и омовение в купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого.

Кроме того, в честь праздника бойцам штурмового подразделения была передана икона Богоматери из Раифского мужского монастыря, написанная в XVI веке. По преданию, образ защитил насельников монастыря от пришлых захватчиков. Сейчас же Богоматерь займет почетное место в блиндажном храме подразделения, куда смогут прийти военнослужащие.