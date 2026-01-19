Резервистов обучают стрельбе из турелей для обороны критической инфраструктуры

В Минобороны сообщили, что программа обучения выстроена с учетом опыта специальной военной операции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Резервисты на специальных сборах по подготовке для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры, которые проходят на полигоне Южного военного округа, обучаются противодействию беспилотникам и другим угрозам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав обучается противодействовать беспилотным летательным аппаратам условного противника, а также другим возможным угрозам. При этом условия занятий максимально приближены к реальным. В дальнейшем из числа резервистов будут сформированы мобильные огневые группы. В комплекс мероприятий боевой подготовки входят дисциплины, которые позволят резервистам эффективно выполнять задачи по охране и обороне объектов критической инфраструктуры. Особое внимание уделяется тактической, медицинской и огневой подготовке с применением турелей из спаренных пулеметов Калашникова, установленных на мотовездеходах", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что программа обучения выстроена с учетом опыта специальной военной операции. Тренировки проводятся как в дневное, так и в ночное время суток, первоначально граждане проходят одиночную подготовку, после чего переходят к занятиям в составе групп. Обучение проходит под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки резервисты допускаются к самостоятельному выполнению задач.

"Каждый из них обязан работать как с автоматом, так и быть взаимозаменяемым за турелью. Непосредственно знание оружия, стрельба. Немаловажно - тактическая медицина. Они обязаны мгновенно принять решение, наложить жгут, а дальше уже сделать доврачебную помощь. И третье - работа по связи для взаимодействия", - отметил инструктор-наставник на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта РФ. Главное их отличие от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.