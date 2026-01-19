ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Гуляйполе

Российские бойцы уничтожили несколько боевых бронированных машин противника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области, уничтожено несколько боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

"Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на погоду, расчет разведывательных БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов группировки "Восток", которые начали наносить удары", - сказано в сообщении.

Были уничтожены БТР M1117, боевая бронированная машина (ББМ) "Козак" и несколько ББМ "Новатор", а также автомобильная техника. Военных ВСУ, которые пытались скрыться после уничтожения машин, операторы настигли в лесополосах.

Также в ведомстве рассказали о боевой работе расчета РСЗО "Град" группировки "Восток", который поразил сеть укрепленных опорников ВСУ. Позиция использовалась противником как долговременный узел обороны. К опорному пункту подвозили продовольствие и боекомплект, что указывало на попытки ВСУ удерживать данный участок и поддерживать находящиеся там подразделения.

"После уточнения координат расчет РСЗО нанес залп реактивными снарядами по району размещения укреплений. Удар пришелся по основным элементам обороны, замаскированным в лесополосах. В результате укрепленные опорные пункты ВСУ были уничтожены. Противник лишился оборудованной позиции, прикрывавшей данный участок местности", - отметили в министерстве.