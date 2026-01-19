Боец Артем: ВСУ уничтожали бегущих из Прилук Запорожской области сослуживцев

Об освобождении населенного пункта Минобороны сообщило 17 января

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Украинские войска уничтожали сослуживцев, которые покидали позиции в населенном пункте Прилуки Запорожской области, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Артем.

"Они и по своим работали, есть у них такая практика. Начинали люди у них позиции покидать, они начинают по ним работать", - сказал штурмовик.

17 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Прилуки в Запорожской области.