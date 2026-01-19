Герой России из "Рубикона" заявил, что после протезирования вернется на службу

Оператор FPV-дронов с позывным Филин получил травму в результате подрыва на вражеской мине

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Получивший звание Героя России начальник расчета - оператор FPV-дронов с позывным Филин из Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сообщил, что вернется в строй после восстановления от ранения.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"У меня нет желания списываться либо увольняться. Будет повторная операция, называется реампутация. После операции будет этап заживления, и после этого будут протез ставить", - рассказал он на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.

По его словам, травму он получил в результате подрыва на вражеской мине, когда спрыгивал с квадроцикла во время отката с позиции. "Мама переживает конечно, но уже привыкла, так как ранение было не первое. Отец также переживает, но продолжает службу", - отметил Филин.

13 декабря глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета - оператору FPV-дронов центра "Рубикон" с позывным Филин.

Управляя ударными беспилотниками в зоне СВО, Филин уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки, 10 гаубиц, 12 орудий, более 80 бронемашин различного типа, более 160 автомобилей, 7 складов с боеприпасами и БПЛА и свыше 90 пунктов временной дислокации противника.

Как сообщил в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.