"Калашников": "Куб-2" и дрон "Скат 350 М" в тандеме работают на российском ПО

Концерн предлагает заказчикам готовое высокоэффективное решение, заявил генеральный директор Алан Лушников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас (УБ) "Куб-2" и беспилотник-разведчик "Скат 350 М" работают на отечественном программном обеспечении. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Более того, мы завершили сопряжение УБ "Куб-2" с нашим разведчиком "Скат 350 М". Причем на нашем оригинальном, калашниковском программном обеспечении. Так что теперь мы предлагаем заказчикам готовое высокоэффективное решение - тандем разведчика и УБ. Кстати, эффективность всех наших изделий подтверждается их активным применением в зоне СВО. Отзывы со стороны военнослужащих исключительно положительные", - сказал он.

В конце октября 2025 года Лушников заявил, что концерн завершил интеграцию управляемых боеприпасов "Куб" с дронами-разведчиками "Скат 350 М" собственного производства. А в начале ноября на полях выставки Dubai Airshow 2025 директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов "Калашникова" Леонид Рокеах сообщил ТАСС, что был проведен ряд переговоров с зарубежными покупателями по поставке интегрированных в единый комплекс разведывательных беспилотников "Скат 350М" и барражирующих боеприпасов "Куб-2Э".

