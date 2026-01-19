Российские военные ударами дронов уничтожили танк ВСУ в Харьковской области

Бойцы группировки войск "Север" также выявили и поразили украинский опорный пункт

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танк Т-72 противника был обнаружен на одной из транспортных артерий, соединяющей населенные пункты на харьковском направлении. Для прикрытия танка ВСУ использовали специальную антидроновую сеть, установленную над дорогой. Операторы FPV-дронов с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем в составе 79-го мотострелкового полка группировки войск "Север" осуществили точное поражение цели, несмотря на примененные противником средства защиты. В результате прямых попаданий танк боевиков ВСУ был полностью выведен из строя", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что военнослужащие 1 431-го полка группировки "Север" выявили замаскированный опорный пункт ВСУ. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов. Укрепления и блиндажи с живой силой противника уничтожены.

В Купянском районе Харьковской области военнослужащие войск беспилотных систем 1-й танковой армии группировки "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ ударами беспилотников "Молния-2", уточнили в министерстве.