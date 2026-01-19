ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: в Харьковской области наемники из Колумбии отказываются воевать

Военные возмущены расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников, рассказали в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
03:55
© Spencer Platt/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Колумбийские наемники отказались выходить на передовые позиции в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что наемники "не довольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования своих соотечественников".

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения СВО.

Российское военное ведомство ранее сообщало, что в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российских военные продолжают уничтожать наемников. 

