ТАСС: в Харьковской области наемники из Колумбии отказываются воевать
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Колумбийские наемники отказались выходить на передовые позиции в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что наемники "не довольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования своих соотечественников".
Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения СВО.
Российское военное ведомство ранее сообщало, что в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российских военные продолжают уничтожать наемников.