Над регионами России за ночь сбили 92 украинских БПЛА

Из них 31 беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что из них 31 дрон ликвидировали над территорией Белгородской области, 29 - над территорией Саратовской области, 25 - над территорией Воронежской области, 3 - над территорией Брянской области, 3 - над территорией Тамбовской области, один - над территорией Курской области.