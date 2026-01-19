Кимаковский: военные нацгвардии Украины дезертировали в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
04:56
ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Группа военнослужащих 1-й президентской оперативной бригады Нацгвардии Украины дезертировала с линии фронта в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, причиной стали многочисленные удары ФАБ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В Запорожской области с линии боевого соприкосновения дезертировала группа украинских военнослужащих - солдат первой президентской бригады. Причина - массированные удары ФАБ по позициям ВСУ", - сказал Кимаковский.