Кимаковский: военные нацгвардии Украины дезертировали в Запорожской области

Причиной стали многочисленные удары ФАБ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Группа военнослужащих 1-й президентской оперативной бригады Нацгвардии Украины дезертировала с линии фронта в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, причиной стали многочисленные удары ФАБ.

"В Запорожской области с линии боевого соприкосновения дезертировала группа украинских военнослужащих - солдат первой президентской бригады. Причина - массированные удары ФАБ по позициям ВСУ", - сказал Кимаковский.