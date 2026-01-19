В Абу-Даби "Калашников" покажет испытанные на СВО барражирующие боеприпасы

"Куб-2Э" и "Куб-10Э" получили хороший отзыв от военнослужащих, сообщил гендиректор концерна Алан Лушников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит получившие хороший отзыв от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э" на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"В Абу-Даби мы привезли несколько наших как известных изделий, так и, можно сказать, новинок. В сегменте управляемых барражирующих боеприпасов мы показываем наши широко известные изделия, получившие хорошие отзывы от военнослужащих из зоны проведения СВО, это "Куб-2Э" и "Куб-10Э", - сказал он.

Лушников отметил, что на данный момент освоено серийное производство этих изделий и начата их поставка заказчику. "Также [на выставке] мы показываем наш разведчик "Скат 350 М". Это, без ложной скромности, довольно удачный аппарат, действительно популярный среди заказчиков благодаря своей высокой эффективности и надежности", - добавил он.

В конце октября 2025 года гендиректор "Калашникова" заявил, что концерн завершил интеграцию управляемых боеприпасов "Куб" с дронами-разведчиками "Скат 350 М" собственного производства. А уже в начале ноября на полях выставки Dubai Airshow 2025 директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна "Калашников" Леонид Рокеах сообщил ТАСС, что был проведен ряд переговоров с зарубежными покупателями по поставке интегрированных в единый комплекс разведывательных беспилотников "Скат 350М" и барражирующих боеприпасов "Куб-2Э".

