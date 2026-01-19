Украинский пленный: солдатам ВСУ в Димитрове не хватало воды

Александр Сотников также подчеркнул, что у украинских военных были проблемы с эвакуацией раненых

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие сидели в Димитрове практически без питьевой воды. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Сотников, взятый в плен группировкой войск "Центр" в Димитрове.

"С провизией [было] очень плохо, особенно с водой. Мы тогда, когда сдались, у ребят просили в первую очередь воды, чтобы попить. Потому что у нас реально не было воды. Воды не хватало очень сильно. Пить хотели просто неимоверно", - сказал он на видео Минобороны России.

Также пленный рассказал, что в Димитрове у ВСУ были проблемы с эвакуацией раненых. "Они (группы эвакуации - прим. ТАСС) не могли туда дотянуться, поэтому эвакуации практически нет. Если ты можешь дойти до какой-то определенной точки тебя эвакуируют. Если ты не можешь дойти, ты плавно становишься "двухсотым" (мертвым - прим. ТАСС). Много [раненых] видели", - отметил Сотников.

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР.