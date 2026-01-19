В ДНР сообщили о ликвидации десятков солдат элиты ВСУ в Запорожской области

Личный состав полка "Шквал" и подразделения "Волки да Винчи" уничтожили за трое суток, отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ уничтожены за трое суток в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении личного состава полка "Шквал" и подразделения "Волки да Винчи".

"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения "Волки да Винчи" и полка "Шквал" - сказал Кимаковский.

16 января Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские элитные штурмовые полки "Скала" и "Шквал" частично уничтожены в Запорожской области. Многочисленные группы были разбиты ударами ФАБ и БПЛА в разных населенных пунктах региона.