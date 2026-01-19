Лушников: "Калашников" выполнил гособоронзаказ 2025 года в установленные сроки

Гендиректор концерна назвал это самым главным итогом 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" за 2025 год выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) в полном объеме и в точно установленные сроки, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Самый главный итог прошлого года, и это наш безусловный приоритет, - выполнение гособоронзаказа в полном объеме и точно в установленные сроки. А по ряду позиций даже досрочное выполнение, несмотря на кратно возросшие объемы", - сказал он.

В августе 2025 года концерн сообщал, что полностью выполнил план производства по итогам первого полугодия, изготовив в 1,5 раза больше военной и гражданской продукции, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда в "Калашникове" отметили, что отгрузки заказчикам осуществлялись без задержек.

