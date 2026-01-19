Пушилин: ВС РФ уничтожают группы ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

Есть улучшение позиции в районе водохранилища, сообщил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Егор Алеев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожают разрозненные группы ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Видим улучшение позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, северной его части. Фиксируем еще разрозненные группы в лесопосадках противника, но наши подразделения выявляют эти группы и нивелируют их деятельность", - сказал Пушилин.