В ДНР сообщили о приближении ВС РФ к Дружковке

Российские войска усилили охват Константиновки

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Новопавловка позволило российским войскам усилить охват Константиновки и сократить расстояние до Дружковки. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Новопавловки в ДНР дает нашим [войскам] ряд тактических преимуществ, которые связаны, в том числе, с теперь уже более глубоким охватом Константиновки. Также освобождение населенника позволило несколько сократить расстояние до Дружковки", - рассказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопавловка в ДНР.