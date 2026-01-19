ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
Над Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА

Они были самолетного типа
09:51
© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 12:00 мск сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"19 января в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве. 

