Над Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 12:00 мск сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"19 января в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве.