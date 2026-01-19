Над Белгородской и Курской областями сбили 16 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 12:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"19 января в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области и 3 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.