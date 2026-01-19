Балицкий сообщил о больших потерях ВСУ под Ореховом и Новояковлевкой

Еще один населенный пункт - село Павловка - освободили подразделения группировки войск "Днепр"

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Украинские войска несут серьезные потери в ходе боев под Ореховом и Новояковлевкой в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Павловка в Запорожской области и Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

"Еще один населенный пункт Запорожской области - село Павловка - освобожден от киевского нацизма подразделениями группировки войск "Днепр". <…> Большие потери противник несет под Ореховом и Новояковлевкой. Огромная благодарность нашим воинам, еще один населенный пункт нашего региона возвращается в свои истинные границы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжается наступление российских войск в районе сразу четырех населенных пунктов Запорожской области: Лукьяновского, Новобойковского, Новояковлевки и Павловки.