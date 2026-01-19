ВС РФ поучаствовали в праздновании Крещения Господня

В частности, речь идет о бойцах 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мероприятия по случаю праздника Крещения Господня прошли в различных видах и родах войск Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из информации Минобороны России.

"Военнослужащие 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Крещения Господня", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что бойцы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" тоже приняли участие в праздновании вблизи линии боевого соприкосновения.

Также крещенские купания были проведены для военнослужащих и членов их семей на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В главном храме полигона в честь праздника состоялась божественная литургия, в которой приняли участие командование и личный состав подразделений полигона.

Военно-морской флот

Кроме того, крещенские мероприятия прошли в Тихоокеанском и Балтийском флотах.

Так, командование и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота приняли участие в купаниях в проруби, оборудованной на городском пляже города Кронштадт. Уже после в Морском Никольском соборе моряки-балтийцы приняли участие в богослужении и послушали крещенское хоровое пение. Согласно информации пресс-службы флота, всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 400 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Во Владивостоке православные военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива.

"Первыми в православном обряде приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина и начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш. Купель во льду на водной станции ТОФ была расчищена и вырублена накануне праздника. Традиционно в Крещенском купании принимают участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал ТОФ", - рассказали на флоте.

Крещение Господне является одним из важнейших праздников в православном календаре, представляя собой один из наиболее значимых событий церковного года. Православные христиане особо чтят эту дату, посещая храмы для участия в торжественных богослужениях.