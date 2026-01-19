ТАСС: заградотряды ВСУ убили пытавшихся сдаться в плен ВС РФ сослуживцев

Противник использовал FPV-дрон и тяжелый гексакоптер "Баба-яга"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинские заградотряды с помощью сброса с FPV-дрона и тяжелого гексакоптера "Баба-яга" ударили по своим же сослуживцам, которые попытались сдаться бойцам группировки "Запад". Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии группировки войск "Запад" успешно провели штурм опорного пункта боевиков 3-й бригады ВСУ. В ходе боя двое военных ВСУ сдались в плен, после чего российские бойцы повели их в тыл. В это время прямо над головами бойцов начал кружить FPV-дрон противника. Беспилотник ВСУ ударил по пленным, после чего боевики добили своих же сбросом с "Бабы-яги".

Как отмечал в ноябре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, во время боев за Купянск и Красноармейск украинские военнослужащие, заблокированные в этих городах, не могли сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.